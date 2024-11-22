https://news.day.az/tourism/1709568.html Рейс авиакомпании Lufthansa совершил вынужденную посадку в Баку Капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи-Мюнхен, запросил вынужданную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Как сообщает Day.Az, cамолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 06:47 по местному времени.
Рейс авиакомпании Lufthansa совершил вынужденную посадку в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи-Мюнхен, запросил вынужданную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
Как сообщает Day.Az, cамолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 06:47 по местному времени.
Пассажиру была незамедлительно оказана первая медицинская помощь в аэропорту, после чего он был передан бригаде скорой помощи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре