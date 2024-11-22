Рейс авиакомпании Lufthansa совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи-Мюнхен, запросил вынужданную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Как сообщает Day.Az, cамолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 06:47 по местному времени.

Пассажиру была незамедлительно оказана первая медицинская помощь в аэропорту, после чего он был передан бригаде скорой помощи.