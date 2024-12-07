Туристка попала в полицейскую погоню в США и не выжила

Туристка из Вьетнама приехала в США навестить друзей детства, попала в полицейскую погоню и не выжила.

Как передает Day.Az, подробностями истории поделился телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, в округе Ориндж в Южной Калифорнии. 43-летний Тимоти Брэдфорд Коул поджег куст возле дома жениха своей сестры после того, как из-за нее он потерял опеку над своими детьми. Огонь перекинулся на крыльцо, но пожар удалось потушить бдительному соседу.

Полицейские заметили Коула рядом с местом преступления, попытались остановить его, но злоумышленник умчался от них на машине со скоростью около 140 километров в час. Во время погони он проехал на красный свет и врезался в BMW X3, в котором находилась 25-летняя вьетнамка Хонг Нгок Нгуен. Спасти девушку не удалось.

"Не существует слов, чтобы выразить всю скорбь по поводу кончины молодой женщины, которая оказалась на пути человека, полностью пренебрегающего человеческой жизнью, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости для мисс Нгуен и ее близких", - заявил окружной прокурор Тодд Спитцер.

Коула удалось задержать, ему предъявили обвинения. В прокуратуре описали его как "зарегистрированного члена банды сторонников превосходства белой расы", который в прошлом был замечен в совершении шести преступлений. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.