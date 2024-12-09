https://news.day.az/tourism/1713819.html В Японии перевернулся автобус с туристами В японской префектуре Окаяма перевернулся туристический автобус. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию. По данным агентства, инцидент произошел в понедельник утром на трассе в городе Манива. В автобусе находились около 40 человек.
В Японии перевернулся автобус с туристами
В японской префектуре Окаяма перевернулся туристический автобус.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, инцидент произошел в понедельник утром на трассе в городе Манива. В автобусе находились около 40 человек. По предварительным данным, не менее 10 человек были госпитализированы с легкими травмами.
Полиция расследует причины происшествия. Агентство также уточнило, что трасса расположена в горном районе, и на ней лежит снег, что может свидетельствовать о том, что водитель не справился с управлением на обледенелой дороге.
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