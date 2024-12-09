В Японии перевернулся автобус с туристами

В японской префектуре Окаяма перевернулся туристический автобус.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, инцидент произошел в понедельник утром на трассе в городе Манива. В автобусе находились около 40 человек. По предварительным данным, не менее 10 человек были госпитализированы с легкими травмами.

Полиция расследует причины происшествия. Агентство также уточнило, что трасса расположена в горном районе, и на ней лежит снег, что может свидетельствовать о том, что водитель не справился с управлением на обледенелой дороге.