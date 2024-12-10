Cамые опасные города мира для путешествий в одиночку

Существует ряд городов, поездка в которые может закончиться не самым лучшим образом, предупредил в беседе с "Мослентой" travel-эксперт, турагент Тариел Гажиенко. Он назвал топ наиболее опасных городов мира для путешествий в одиночку.

На первом месте в его списке оказался Каракас, Венесуэла. Специалист предупредил, что здесь зашкаливает уровень преступности. Особенно не рекомендуется выезжать за пределы охраняемой зоны. "Если хотите посмотреть окрестности (а они живописные), лучше ехать в составе группы", - пояснил он.

Далее он назвал город Гавана, Куба. Здесь грабежи и мошенничество - реальные риски для путешественников. Одиночным туристам следует быть особенно бдительными, особенно в вечернее время, чтобы избежать неприятных ситуаций. В большей степени это касается женщин. На третьем месте оказался Дели, Индия.

"Дели - один из самых густонаселенных городов. И, казалось бы, в такой толпе вам вряд ли грозит опасность. Но здесь нужно быть бдительным по другой причине. Местные жители любят придумывать схемы развода иностранцев, особенно одиноких и особенно женщин", - предупредил он.

Кроме того, в список опасных попал Багдад (Ирак) и Барселона (Испания), которая в последнее время стала лидером по числу краж личных вещей.