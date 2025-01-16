Названы лучшие места мира для трезвого туризма

Чиангмай и Рейкьявик названы лучшими местами мира для трезвого туризма. Об этом сообщает издатель путеводителей Time Out, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты пояснили, что Чиангмай - второй по величине город Таиланда. В отличие от шумного Бангкока это место предлагает более спокойный отдых. А в Рейкьявике (Исландия) путешественники могут попариться в сауне и отведать суп из морепродуктов.

Третье место в топе занимает Стамбул (Турция) - хотя в городе есть несколько улиц с ночными барами, если их не искать, можно и вовсе забыть про существование спиртных напитков. Кроме того, в рейтинг вошли Бали (Индонезия), Марракеш (Марокко), Сидней (Австралия).