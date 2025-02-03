Зарубежная авиакомпания запустила продажу билетов на сезонные рейсы в Баку

Казахстанский лоукостер FlyArystan начал продажу авиабилетов по направлениям: Астана - Бишкек - Астана и Астана - Баку - Астана, которые будут доступны в период летней навигации.

Как передает Day.Az со ссылкой на FlyArystan, рейсы из Астаны в Бишкек и обратно начнутся с 1 июня и продлятся до 31 августа 2025 года. Они будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям. Рейсы в Баку и обратно стартуют 2 июня текущего года с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Отметим, что ранее авиаперевозчик анонсировал открытие продаж авиабилетов на весенне-летнюю навигацию 2025 года. Уже сейчас пассажиры могут приобрести билеты по самым выгодным ценам на рейсы в Бишкек, Баку и другие международные и внутренние направления через мобильное приложение FlyArystan, на официальном сайте компании, а также через другие доступные каналы продаж.