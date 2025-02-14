Сколько отелей сертифицировано в Азербайджане?

В прошлом году в Азербайджане в рамках процесса сертификации была проведена оценка в 301 отеле.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Сообщается, что сертификаты выданы 186 отелям. Из выданных сертификатов 1 соответствовал пятизвездочной категории, 13 - четырехзвездочной, 67 - трехзвездочной, 75 - двухзвездочной и 30 - однозвездочной.

Вместе с выданными сертификатами в общем по стране сертифицировано 259 отелей. Из них 22 пятизвездочные, 28 - четырехзвездочные, 97 - трехзвездочные, 81 - двухзвездочный и 31 - однозвездочный.