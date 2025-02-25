В Азербайджане утвержден порядок сертификации организаций в сфере авиаперевозок

Утвержден Порядок проведения сертификации организаций, осуществляющих управление поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

В соответствии с документом, данное правило разработано в соответствии со статьей 24.4 закона "Об авиации" и определяет требования к выдаче сертификата подтверждения организациям, управляющим поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов, зарегистрированных государством, а также воздушных судов, обязательства по летной годности которых перешли к Азербайджану на основании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года. Также в нем устанавливаются требования к внесению изменений в данный сертификат и продлению срока его действия.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, осуществляются в соответствии с законом, международными стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, установленными приложениями № 6 к Конвенции - "Эксплуатация воздушных судов" и № 8 - "Летная годность воздушных судов", в том числе "Doc 9760, инструкцией по летной годности".

Документом, подтверждающим право на осуществление деятельности по управлению поддержанием летной годности гражданских воздушных судов и их компонентов, является сертификат подтверждения. Каждая из соответствующих организаций может иметь один сертификат подтверждения.