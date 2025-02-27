Этой весной Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает пассажирам новые и расширенные возможности для путешествий.Ведущие авиакомпании увеличивают количество рейсов по существующим направлениям и расширяют маршрутную сеть, делая путешествия ещё более удобными и доступными.

С 2 марта Air Astana будет выполнять два еженедельных рейса по маршруту Баку - Алматы.

Air Astana будет выполнять два еженедельных рейса по маршруту Баку - Алматы. С 21 марта Fly Arystan возобновит рейсы по маршруту Баку - Актау.

Fly Arystan возобновит рейсы по маршруту Баку - Актау. С 30 марта: Pegasus Airlines запустит регулярные рейсы в Даламан. Flynas начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Баку - Даммам. Uzbekistan Airways увеличит частоту полетов по маршруту Баку - Ташкент до четырех раз в неделю.

С 15 апреля Aegean Airlines восстановит прямое авиасообщение с Грецией, запустив рейсы по маршруту Баку - Афины.

Aegean Airlines восстановит прямое авиасообщение с Грецией, запустив рейсы по маршруту Баку - Афины. С 28 апреля AZAL откроет прямые рейсы в Тиват, предоставляя пассажирам уникальную возможность познакомиться с живописными пейзажами Черногории.

Кроме того, будет увеличена частота рейсов по направлениям в Рим, Стамбул, Кувейт и Эр-Рияд. Рейсы в Тель-Авив теперь будут выполняться не только авиакомпаниями AZAL и Israir, но и Arkia, что предоставит пассажирам ещё больше вариантов для путешествий.

Пассажиры также смогут воспользоваться прямыми рейсами в ключевые туристические и деловые центры Европы, Ближнего Востока и Азии. Среди популярных направлений: Берлин, Париж, Вена, Барселона, Прага, Будапешт, Дубай, Абу-Даби, Кувейт, Даммам, Пекин, Урумчи, Мале (Мальдивы), Шарм-эль-Шейх и другие.

Учитывая традиционно высокий спрос на авиаперевозки весной, пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать билеты и планировать свои поездки, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и выгодным.