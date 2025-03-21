В Швеции двое итальянских туристов погибли в результате схода лавины

В национальном парке Абиску, расположенном в шведской коммуне Кируна, произошёл трагический инцидент - лавина накрыла вертолёт, в котором находились туристы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате происшествия пострадали семь человек, двое из них - граждане Италии - погибли.

Полиция начала предварительное расследование по фактам причинения смерти по неосторожности и телесных повреждений. В деле фигурируют подозреваемые, а также туристическая компания, организовавшая тур.

Ранее Шведское природоохранное агентство - Naturvårdsverket выпустило предупреждение о высокой лавинной опасности в этом районе. Только за сутки до трагедии в окрестностях Абиску и Риксгренсена были зафиксированы шесть сходов лавин.

Эксперты подчёркивают, что снежный покров остаётся крайне неустойчивым, а сход лавины может быть спровоцирован даже минимальной нагрузкой - например, движением группы лыжников или одного снегохода.

Туристам настоятельно рекомендуется внимательно следить за углом наклона склонов и объёмами скопившегося снега, а при малейших сомнениях - отложить поездку до стабилизации погодных условий.