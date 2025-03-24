В Азербайджане рассматривается новый проект по турпотенциалу Восточного Зангезура

Рассматривается новый проект, связанный с туристическим потенциалом Восточного Зангезура.

Об этом говорилось на заседании рабочей комиссии по туризму и услугам, действующей в составе Конфедерации, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей).

Председатель комиссии Руслан Гулиев сообщил о работе, проделанной для продвижения туристического потенциала страны за рубежом, и об участии в четырех международных мероприятиях, предстоящих в 2025 году. Он отметил, что намечен новый проект, связанный с туристическим потенциалом Восточного Зангезура.

На заседании была представлена информация о новом уставе комиссии, успехах в подготовке кадров в этом секторе. В частности, было отмечено создание в Сумгайыте по линии комиссии Академии гастротуризма по 12 специальностям.

Члены комиссии обсудили текущую ситуацию и ожидания в рассматриваемом секторе в 2025 году. Заместитель председателя комиссии Джейхун Ашуров выступил с предложениями по развитию регионального туризма.

Отметим, что Азербайджан в 2024 году достиг 30-процентного роста в туризме по сравнению с 2023 годом.