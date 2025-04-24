AZAL начинает полеты в два популярных курортных города

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках летнего расписания полетов предлагает пассажирам еще больше возможностей для путешествий. С 28 апреля авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы в Тиват, а со 2 мая - в Батуми, передает Day.Az.

Рейсы по этим популярным курортным направлениям будут осуществляться два раза в неделю: в черногорский Тиват - по понедельникам и четвергам, а в грузинский Батуми - по пятницам и воскресеньям.

Сделайте свое лето более запоминающимся и незабываемым - откройте для себя прибрежные города Тиват и Батуми вместе с AZAL.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.