Как работает психическая атака

Психическая атака может быть разной. Бывает, она приносит перемирие, но чаще - множит жертвы. Применявшаяся с древних времен, эта техника существует и сегодня. "Атака мертвецов" одна чего стоит. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о некоторых видах психической атаки.

Красиво идут

Для тех, "кому за 30", понятие "психическая атака" ассоциируется в первую очередь с кадрами знаменитого фильма "Чапаев". Там отряд "белых" под бой барабанов стройными колоннами марширует прямо на окопы "чапаевцев".

Непреклонные ряды белогвардейцев, не сделавших ещё ни одного выстрела, произвели такое устрашающее впечатление, что заставили в панике бежать часть красноармейцев. И только неустрашимость комиссара, и пулемёт "Анки" спасают ситуацию. Между тем, у явления, которое в ХХ веке получило название "психической атаки", глубокие корни.

Деморализовать любой ценой

Разные энциклопедии по-разному трактуют сам термин "психическая атака". Так, согласно Советской военной энциклопедии под редакцией маршала Гречко, под это понятие подпадают любые атаки, рассчитанные "на устрашение, подавление воли, психики обороняющегося".

Почему-то, советские энциклопедисты посчитали, что подобные атаки применяются только армиями "эксплуататорских государств". Однако в США придерживаются на этот счёт иного мнения. Изучив опыт Корейской войны, авторы методического пособия: "Народно-освободительная армия Китая", пришли к выводу, что смысл психической атаки состоит в том, чтобы наступающая сторона шла на позиции противника "волна за волной". Причём в первую шеренгу наступающих китайцы, как правило, ставили необстрелянных новобранцев и плохо вооружённых ополченцев.

Ценой их жизней преодолевались заграждения, минные поля, деморализовался противник. Первая шеренга практически полностью выбивалась огнём противника. Но за ней шли другие, состоящие из более подготовленных военных. "После того как оборона прорвана, - пишут американцы, - регулярная армия развивает наступательную инициативу и продолжает наступление на участке, где удалось прорвать оборону противника, попутно закрепляясь на занятых рубежах".

Характерно, что исходя из наблюдений американских экспертов, во время наступления, несмотря на ружейный огонь, войска движутся в сомкнутом строю до достижения рубежа атаки, который составляет меньше 200 метров между передовой шеренгой наступающих и позициями обороняющейся стороны.

Существует и определение "психической атаки", как "малоисследованного военной наукой тактического приёма". Психическая атака, согласно этому определению, зачастую начинается спонтанно в ходе боевых действий, без предварительного согласования и внесения в общий план операции, и что самое важное - без приказа.

Горе устрашённым

Если исходить из советского определения, психические атаки зародились едва ли не вместе с человечеством. Достаточно вспомнить описание атак американских индейцев и других дикарей беллетристами 19-20 веков. Чем ещё, как ни расчётом "на устрашение, подавление воли, психики обороняющегося" можно объяснить боевую грозную раскраску и вопли краснокожих, нападавших на форты и отряды "бледнолицых".

Мастерами "психических атак были скифы". Греческий писатель, историк и географ Арриан, живший в начале первого тысячелетия нашей эры, писал, что военные эмблемы скифов представляли собой чучела змей и драконов, изготовленные из лоскутков материи и насаженные на высокие шесты.

При движении эти чучела надувались ветром и извивались, как живые существа, издавая при этом резкий свист. Перед боем скифы старались придавать своим лошадям устрашающий вид, вплетая в их гривы разноцветные лоскуты, которые при движении развевались и напоминали извивающихся змей.

Атака кошек

Первые попытки взять Пелузий штурмом окончились провалом. И персидский царь Камбиз пошел на хитрость, не имевшую до того аналогов в истории войн. В истории это событие сохранилось благодаря тому, что его описал в своей знаменитой книге "Стратагемы" греческий историк Полиэн. Во время второго штурма египетские защитники Пелузия увидели невероятную картину: в первых рядах на крепость шли... кошки, собаки. Египтяне были шокированы таким зрелищем. Дело в том, что эти животные считались в Египте священными.

Их убийство, по представлениям египтян, было чревато возмездием в загробном мире. "Психическая атака" персов сработала успешно. Воспользовавшись массовым замешательством среди своих противников, они ворвались в город...

Атака мертвецов

Несколькими яркими примерами "психических атак" отмечена история Первой мировой войны и Гражданской войны 1917-1922 годов в России.

Летом 1915 года под Белостоком 13-я рота Землянского полка подверглась газовой атаке со стороны немцев. Противогазов у русских войск не было. Когда немцы решили, что в живых уже никого не должно остаться, они не спеша двинулись занимать позиции противника. Однако харкающие кровью русские солдаты поднялись в контратаку. Покачиваясь, они шли на врага, напоминая оживших покойников. Немцы не выдержали такого зрелища и в ужасе побежали.

Кстати, что касается, упомянутого в начале статьи эпизода атаки "белых", то, как утверждают историки, знаменитый офицерский полк Владимира Каппеля никогда не участвовал в боях с дивизией Чапаева. "Психическая атака" каппелевцев имела место, но была вызвана безысходностью: у белой гвардии кончились патроны.

С саблями на танки

Чем более мощным и грозным становилось оружие, тем сомнительнее оказывалась эффективность психической атаки. Особенно для армий тех стран, которые не обладали огромными "людскими ресурсами".

7 ноября 1941 года у подмосковной деревни Мусино состоялась "психическая атака" 44-й кавалерийской дивизии на немецкие танки и артиллерию. Немцы прицельно расстреливали практически беспомощных перед ними всадников. Согласно советским сводкам, в тот день погибло 700 бойцов.

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