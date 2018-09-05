Причины, симптомы и профилактика болей в ногах

Боли в ногах вызываются совокупностью симптомов, возникающих вследствие различных заболеваний нижних конечностей. Они проявляются в виде болезненных ощущений острого или тянущего характера. Сопутствует, как правило, болезням суставов, мышечной или сосудистой систем, а также являются последствием травм или неврологических отклонений. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на ayzdorov.ru.

Причины боли в ногах

Самой частой причиной появления боли в ногах считаются нарушения в сосудистой системе нижних конечностей. Это может быть вызвано атеросклеротическими изменениями, приводящими к сужению просвета сосудов и уменьшению притока крови в мышечные ткани. Как правило, впоследствии развивается флебит и варикозное расширение вен, что также сопровождается болезненными ощущениями.

Значительно повышается риск нарушения кровоснабжения у курильщиков, гипертоников, при сахарном диабете, инсульте, инфаркте. Недостаточность кислорода вызывает закупорку артерий, что проявляется чаще всего в виде внезапно возникающей судороги при ходьбе.

Боли в ногах присутствуют и при неврологических расстройствах из-за воспаления и раздражения нервных волокон, иннервирующих ноги. Нередко боли вызываются подагрой и артритом, при которых происходит воспаление суставов. Причина боли в ногах может быть связана с заболеваниями нижних отделов позвоночника, например, при позвоночной грыже нередко отмечаются тянущие боли в ноге.

Для нарушения работы венозной системы характерно уменьшение болезненных ощущений при подъеме ноги; при проблемах с артериями боль немного стихает, если ногу опустить. Онемение и покалывание в нижних конечностях говорит о наличии заболеваний позвоночника.

Симптомы боли в ногах

При развитии венозного застоя появляются тянущие тупые боли в ногах, создается ощущение напряжения и тяжести. Если процесс имеет затяжное течение, то чаще всего заканчивается варикозным расширением вен нижних конечностей. Боль имеет выраженный характер и проявляется чаще всего в нижней части конечности, при этом больные могут ощущать чувство онемения, покалывания. Как правило, возникает ближе к вечеру, после продолжительных нагрузок в положении стоя или даже сидя.

Боль также может возникнуть при тепловом воздействии в сауне, бане или во время принятия горячей ванны. У женщин она провоцируется изменением гормонального фона, которое связано с менструальным циклом. Внешне варикозное расширение вен проявляется выпячиванием венозных узлов и появлением сосудистых звездочек.

Для тромбофлебита (заболевание сосудов) характерна острая боль, чувство жжения, пульсирования. Боли продолжаются длительное время, отличаются постоянством и локализуются в области икроножных мышц. Интенсивность проявления зависит от протяженности и расположения тромба, количества вен, вовлеченных в процесс.

Атеросклеротическая болезнь, поражающая артерии, приводит к уплотнению стенок сосудов, больные жалуются на сокращающиеся боли в мышцах икр, пальцев, голени, усиливающиеся при ходьбе на небольшие расстояния (до 500 метров). Иногда боль возникает в ночное время, вынуждая пациента свешивать ноги вниз, что приносит определенное облегчение. Специфическим симптомом для этого заболевания считается "холодная стопа" - фантомное ощущение, не связанное с температурой окружающей среды.

Заболевания позвоночника, как правило, нижнего отдела, также являются причиной иррадиирующей (отдающей, стреляющей) боли в ногах. Чаще это бывает при смещении межпозвонковых дисков. К этой же категории относят и воспаление седалищного нерва - ишиас, боль в этом случае спускается от седалищного нерва вниз.

В пожилом возрасте, а также вследствие системных заболеваний, у человека развиваются различные патологии суставов, которые также являются причиной боли в ногах.

У больных создается впечатление, что ноги начинают как бы выкручивать, причем многие отмечают связь с изменениями погодных условий. Если процесс запустить, то боли становятся постоянными и нестерпимыми.

Вызывать тупую боль в ногах может плоскостопие, которое сопровождается в выраженной тяжести нижних конечностей, быстром утомлении при ходьбе, постоянной усталости. Невралгии (нарушения работы периферической нервной системы) сопровождаются острыми волнообразными болями, возникающими по ходу нервных окончаний. Невралгические приступы чередуются обычно с состоянием полного отсутствия болевых проявлений, причем по времени это может продолжаться в течение нескольких секунд, минут и даже часов. Самые сильные боли отмечаются во время острого воспаления мышечной ткани, особенно при миозите.

Очень опасными и имеющими крайне тяжелые последствия являются инфекционные заболевания, такие как остеомиелит, вызывающие острые, продолжительные боли в костях нижних конечностей.

Травмы и ушибы нижних конечностей, самостоятельные или в сочетании с другими повреждениями, нередко бывают причиной боли в ногах. Чаще всего случаются ушибы ног, на их месте образуется припухлость и гематома. Характер боли определяется местонахождением ушиба, степенью его интенсивности и площади повреждения.

Боль сопровождает переломы костей нижних конечностей. Степень выраженности болевых проявлений зависит от специфики перелома, месторасположения. При вероятном переломе нижней конечности характерно усиление боли при любом движении, отечность и припухлость в травмированной области. Движение в поврежденной ноге обычно ограничено, отмечаются подкожные кровоизлияния.

При явном переломе конечность принимает неестественное положение или патологическую подвижность в месте, где нет суставов. Отмечается характерная крепитация костных отломков, при открытых переломах отломки определяются визуально, присоединяется кровотечение и травматический шок. Если травма затронула нервно-сосудистый пучок, то будут развиваться признаки нарушения кровоснабжения голени и стопы, неврологические расстройства.

Диагностика боли в ногах

Боль в ногах не является первичным симптомом, чтобы определить каким именно заболеванием она обусловлена, необходимо провести определенные клинические и инструментальные исследования. Первостепенную роль играет исключение состояний, угрожающих жизни пациента, таких как тромбофлебиты, тромбозы, нарушение проходимости кровеносных сосудов, онкология.

Как методы диагностики рекомендуются рентгенография отделов таза и нижних конечностей, магнитно-резонансная и компьютерная томография.

Лечение боли в ногах

Постоянная, невыносимая боль в ногах может купироваться блокадой анестетиков, выполняемой только врачом. Кроме того, может быть назначен по показаниям приём анальгетиков в виде таблеток или инъекций. Симптоматическая терапия подразумевает использование нестероидных противовоспалительных препаратов в определенной дозировке. Возможно применение специальных мазей с этими средствами или гелей, оказывающих согревающее и отвлекающее действие.

Строго в условиях стационара и под контролем специалиста назначаются миорелаксанты, снимающие рефлекторный мышечный спазм. Обязательно проводится лечение витаминно-минеральными комплексами с упором на витамины группы В. С целью улучшения кровообращения в пораженной зоне выписывают препараты, усиливающие периферическое кровоснабжение.

Для снятия болей в ногах нередко применяется мануальная терапия, лечебная гимнастика и физиотерапевтическое лечение.

Профилактика боли в ногах

Профилактика появления болей в ногах включает в себя несколько факторов. Во-первых, образ жизни должен быть направлен на предупреждение развития сердечнососудистых заболеваний. Регулярные физические нагрузки способствуют нормализации кровоснабжения в нижних конечностях. Укрепление мышц живота позволяют уменьшить боли в ногах, возникающие вследствие заболеваний позвоночника.

Старайтесь не сидеть на жестком, чтобы не вызвать раздражение седалищного нерва, можно использовать специальные мягкие прокладки и подушечки. По тем же причинам не рекомендуется туго завязывать пояс и носить тесные брюки.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook