Как связаны расстройства психики и фазы Луны

Астрологию пока еще научно не признали, но вот с влиянием Луны ученые уже смирились. Согласно исследованию, опубликованному в "Translational Psychiatry", сила Луны оказывает большее влияние на людей с определенными расстройствами психики, чем считалось ранее. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Исследователи изучали дневники пациентов с биполярным аффективным расстройством (БАР), сопоставляя даты маниакальных и депрессивных периодов с фазам Луны. Выяснилось, что в новолуние (а не в полнолуние, как можно было бы ожидать) пациенты чаще всего переходят от депрессии к мании.

Маниакальная стадия характеризуется эйфорией, ощущением "море по колено". Избыточность речи, невозможность усидеть на месте и сконцентрироваться - также обычные симптомы этой фазы. На фоне эмоционального подъема возможны кратковременные, но бурные вспышки гнева.

Как все это может быть связано с фазой Луны? Специалисты полагают, что работает механизм, аналогичный циркадным ритмам. Очевидно, наши внутренние часы должны как-то сверяться с внешними факторами - например, с восходом и заходом Солнца. У большинства людей биологические часы настроены на 24-часовой солнечный день - когда солнце поднимается, организм реагирует, сигнализируя, что пора вставать, и наоборот.

Но теоретически таким триггером может быть не только Солнце, но и Луна. И даже - Луна вместо Солнца. Исследователи изучили данные более 91 000 человек, у которых наблюдалось нарушение обычных суточных (солнечных) ритмов, и выяснили, что эти люди обладают большей склонностью к депрессии и биполярному расстройству. Некоторые из них зависят от лунных циклов.

Пока до конца неясно, идет ли речь о сбое биологических часов или о принципиально "других" биологических часах. Однако специалисты полагают, что обнаружили новый фактор, связанный с расстройствам психики.