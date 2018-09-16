В Ираке нашли останки неандертальцев

Археологические исследования ученых Кембриджского университета увенчались успехом: в пещере Шанидар в горах иракского Курдистана были найдены новые останки неандертальцев. Сейчас специалисты занимаются восстановлением находок. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета, сообщает BasNews. Пещера Шанидар широко известна среди специалистов более ранними находками останков неандертальцев, всего было обнаружено примерно 10 тел родственников Homo Sapiens.

Одним из самых любопытных открытий стал возраст неандертальцев на момент гибели: одному мужчине было 45 лет, другому - 60, что очень много. Причем останки показали, что оба мужчины были больны: они хромали, одному ампутировали руку, второй страдал от артрита и не мог быстро передвигаться. Но о них заботились и лечили. Это изменило представления людей о медицине и социальном устройстве в древних сообществах.