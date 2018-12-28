Ученые выяснили, что газировка опасна для почек

Употребление больших количеств сладких газированных напитков не только ведет к развитию ожирения, но и заметно повышает риск заполучить тяжелые болезни почек. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

"Мы почти ничего не знаем о том, как различные безалкогольные напитки, доступные сегодня на рынке, влияют на здоровье человека. К примеру, у нас почти не было данных по тому, какие их типы сильнее всего способствуют развитию болезней почек. Мы заполнили этот пробел", - заявила Кейси Ребхольц (Casey Rebholz) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

По текущим данным ВОЗ, сегодня в мире наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15% - от тяжелых форм ожирения. Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

На роль главного "распространителя" этой эпидемии, как сегодня считают многие медики и ученые, сегодня претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.

Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.

Чрезмерное употребление сладких газированных напитков каждый год приводит к смерти примерно 184 тысячи человек, и порождает многочисленные проблемы со здоровьем и лишним весом для миллионов других людей на Земле.

Ребхольц и ее коллеги открыли еще одно негативное последствие от чрезмерного увлечения газировкой, наблюдая за жизнью примерно трех тысяч афроамериканцев на протяжении последних 15 лет. За это время примерно 6% из них стали жертвами хронической болезни почек, что позволило ученым проследить за тем, какие факторы риска больше всего влияли на их развитие.

Как оказалось, газировка и прочие сладкие напитки были одними из главных лидеров в этом анти-рейтинге. Участники эксперимента, употреблявшие необычно много подобных продуктов, в среднем на 61% чаще становились жертвами почечной недостаточности и хронической болезни почек, чем афроамериканцы, почти не пившие их.

Все это, по мнению ученых, в очередной раз говорит о том, что оборот подслащенных напитков стоит законодательно ограничить или хотя бы ввести налоги, повышающие их стоимость. Это позволит не только замедлить распространение эпидемии ожирения, но и уменьшить число людей с проблемными почками, заключают Ребхольц и ее коллеги.

