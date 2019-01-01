Ученые определили, какие факторы определяют форму снежинок

Метеорологии Франции рассказали, что является главной причиной образования снежинок различной формы. Об этом пишет французское издание Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что ключевым критерием стала температура окружающей среды. Ученые определили, что изначально вода притягивается к микроскопическим твердым частицам диаметром в одну сотую долю миллиметра. После этого в центре складывается призма с шестью боковыми прямоугольными гранями.

Призма увеличивается в размерах, чему способствует атмосферное давление, влажность, ветер и температура воздуха. Охлаждение воздуха определяет, какая сторона снежинки будет видоизменяться: верхняя или нижняя призма, а возможно и боковые грани. При морозе в -5...-10 градусов получаются лучи снежинок в форме иголок или длинных столбиков. При минус 10-12 градусах - пластинки или хлопья, при дальнейшем понижении температуры появляются снежинки в виде звездочек с шестью лучами.