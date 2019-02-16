Оскорбившее голливудских звезд решение «Оскара» отменили

Организаторы престижной премии в области киноискусства "Оскар" отказались от идеи не транслировать присуждение четырех призов ради сокращения эфирного времени. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американская киноакадемия опубликовала заявление, согласно которому вручение наград во всех 24 номинациях состоится "в традиционном формате". Организаторы пошли на этот шаг, чтобы увеличить аудиторию, после того, как в 2018 году ее размер упал до рекордно низкого уровня.

Планировалось, что призы в категориях "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший грим и прически" вручат во время рекламной паузы, и их можно будет посмотреть только онлайн - в социальных сетях или на официальном сайте премии.

Голливудские звезды массово выступили против решения Американской киноакадемии. Более 300 кинознаменитостей, включая актеров Мерил Стрип, Джорджа Клуни и Роберто де Ниро, режиссеров Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино и Спайка Ли, подписали открытое письмо, обвинив академию в обесценивании профессий и оскорблении профессионалов, работающих в этих четырех областях.

13 февраля стало известно о решении Американской киноакадемии сократить церемонию награждения лауреатов.

Вручение премии "Оскар" состоится 25 февраля. За звание лучшего фильма поборются такие картины, как "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Рома", "Зеленая книга", "Звезда родилась" и "Власть".