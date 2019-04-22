Немецкие и британские автомобили класса люкс чаще всего перепродаются в первый год владения, говорится в исследовании статистического агентства iSeeCars.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В среднем в первый год перепродают 3,4 процента машин, купленных на территории Северной Америки. Чаще всего отказываются от Mercedes-Benz C-Class (12,4 процента). Далее следуют BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - их меняют 11,8 процента владельцев.

На четвертом месте Land Rover Range Rover Evoque (10,9 процента), пятое - у Mini Clubman (10,7 процента). Далее - BMW X1 (10,4 процента), BMW X3 (9 процентов), Nissan Versa Note (9 процентов), Jaguar XF (8,8 процента) и Nissan Versa (8,7 процента). Причины быстрого отказа от автомобилей связывают с низким рейтингом надежности по версии различных изданий.