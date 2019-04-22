Названы самые разочаровывающие автомобили
Немецкие и британские автомобили класса люкс чаще всего перепродаются в первый год владения, говорится в исследовании статистического агентства iSeeCars.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В среднем в первый год перепродают 3,4 процента машин, купленных на территории Северной Америки. Чаще всего отказываются от Mercedes-Benz C-Class (12,4 процента). Далее следуют BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - их меняют 11,8 процента владельцев.
На четвертом месте Land Rover Range Rover Evoque (10,9 процента), пятое - у Mini Clubman (10,7 процента). Далее - BMW X1 (10,4 процента), BMW X3 (9 процентов), Nissan Versa Note (9 процентов), Jaguar XF (8,8 процента) и Nissan Versa (8,7 процента). Причины быстрого отказа от автомобилей связывают с низким рейтингом надежности по версии различных изданий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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