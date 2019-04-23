Для многих из нас засыпание под телевизор или трансляцию с Yotube стало неотъемлемой частью жизни. Но мало кому известно, что яркий свет и шум, исходящий от экрана, не так уж и безопасен для здоровья. Ученые предостерегают, что привычка засыпать с включёнными гаджетами может привести к развитию таких заболеваний как сахарный диабет, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению и даже онкологии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает planet-today.ru.

В первую очередь своё негативное воздействие на организм человека оказывает звук от телевизора, а вернее его непредсказуемость. В то время как вы уже спите, с экранов телевизора могут доноситься различные резкие звуки: крики, выстрелы. Вы, может, о них и не вспомните, а вот ваш мозг обладает способностью накапливать такие негативные эффекты. Особенно чреват такой сон для людей, которые имеют проблемы со сном. В дальнейшем это может привести к развитию хронической бессонницы. Для тех, кто не может засыпать в тишине, учёные рекомендуют включать более равномерные звуки (мелодии для релакса, звук идущего поезда и др.)

Несмотря на многочисленные гаджеты, которые излучают свет в наших квартирах, именно свет от телевизора наиболее опасен, так как может вызвать нарушения в работе головного мозга и спровоцировать бессонницу. Причиной являются циркадные ритмы, которые оказывают влияние на регенерацию клеток, активность мозга и другие процессы. Постоянное наличие голубого света нарушает эти процессы и наш организм не может восстановиться. Если же без телевизора уснуть нельзя - сделайте свет менее ярким.

Наш организм длительное время способен "терпеть" такое насилие. Но в более зрелом возрасте может наступить час расплаты за допущенное удовольствие в молодости. Бессонница, повышенное давление, болезни сердца и многие другие сюрпризы могут подстерегать любителей уснуть под любимый видеоролик или ток-шоу. Берегите своё здоровье!