Сладкий аромат способствует похудению
Ученые всего мира на фоне эпидемии ожирения продолжают искать способы, которые помогают сбросить лишний вес. Недавно проведенное исследование показало, что похудению способствует сладкий аромат.
Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.
Соответствующее исследование провели сотрудники Оксфордского университета. Они обнаружили на языке новые рецепторы, которые не только распознают вкус, но и ощущают запах. Получается, что язык является и органом осязания, и одновременно с этим органом обоняния. Эти вкусовые рецепторы различают сладкие, соленые, кислые и горькие вкусы, а также ароматы блюда. Происходит это, когда нервные окончания взаимодействуют с молекулами пищи. Помогают распознавать запахи еды и мышцы языка. Ученые заявляют, проведенное исследование доказывает, что существующая теория о восприятии вкусов и ароматов - ошибочна. Авторы научной работы намерены продолжить исследования, а пока предлагают использовать полученную информацию для эффективного похудения.
По мнению специалистов, если добавить в пресную диетическую пищу приятный сладкий аромат, пробуждающий аппетит, можно помочь человеку в борьбе с лишним весом. Данный способ поможет сладкоежкам отказаться, например, от любимых десертов или слишком калорийных блюд. Такой обман мозга может оказаться очень эффективным в процессе похудения.
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