Телеведущая Елена Малышева назвала самой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словам доктора медицинских наук, в результате тестирования 41 диеты именно средиземноморскую признали наиболее оптимальной для человеческого организма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила Малышева в эфире программы "Сегодня вечером", посвященной питанию.

По словам Малышевой, специалисты изучали диеты по следующим критериям: насколько быстро они позволяют похудеть, как долго удерживается результат, как влияют на здоровье и насколько они сбалансированы. Самой оптимальной оказалась средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи, рыбы и морепродуктов.

Последнее место в исследовании, которое цитировала ведущая, заняла популярная белковая диета Дюкана и остальные безуглеводные диеты.

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