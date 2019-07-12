Каждый год в новом месте проходят секретные заседания Бильдербергского клуба. Так называют неофициальные конференции мировой элиты - влиятельнейших людей в бизнесе, политике, науке и медиа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, вокруг заседаний ходит множество слухов: туда не допускаются СМИ, и общество никак не может узнать, что происходит за стенами клуба. Вход на конференцию возможен только по особым личным приглашениям, а места и дата заседаний держатся в полной секретности и не афишируются.

О самих заседаниях пресса узнает только после события, однако не всегда удается скрыть приезд такого количество влиятельных фигур в одно место. Тем более, что каждый из участников приезжает с целой свитой секретарей и телохранителей.

Благодаря утечкам информации известны лишь некоторые подробности секретных заседаний. Так, в клубе участвует около 130 человек, большая часть из которых американцы, а остальные европейцы и азиаты. Каждый год участники выбирают для своей встречи роскошный европейский отель. Так, в этом году бильдербергеры собрались за закрытыми дверьми отеля Монтре в Швейцарии.

Никаких отчетов о встречах, обсуждаемых темах и принятых решениях не публикуются. Участникам запрещено вести фото и видеосъёмки, а также давать интервью по повод заседаний или любые комментарии о клубе.

Известно, что в 2018 году из 133 участников, 27 приглашенных были женщинами. 33 участника представляли американскую элиту, 12 и 11-британскую и французскую. Интересно, что на встречу тогда был приглашен лишь один россиянин.

Участники могут говорить между собой откровенно, не опасаясь, что какая-то конкретная информация дойдет до общественности. Клуб объединяет людей правого и левого политического спектра в роскошной обстановке.

"Собрания Бильдерберга - самые полезные международные встречи из всех, на которых я когда-либо присутствовал...Поскольку все происходит за закрытыми дверьми, участники свободно высказывают свои мнения, не опасаясь последствий", - рассказывал Денис Хили, один из создателей клуба и бывший министр финансов Британии.

Фактически в клубе решаются вопросы мировой политики и финансов, продвигается западная рыночная экономика.

О клубе ходит множество конспирологических слухов. Многие уверены, что бильдебергеры тайно управляют миром и сами инициируют мировые экономические кризисы. Некоторые же уверены, что за клубом стоит НАТО.

При этом каждое собрание клуба сопровождается демонстрантами граждан, которые протестуют против "заговора сильных мира сего". Сам клуб же официально заявляет, что участники собираются в такой секретности, чтобы "просто поразмышлять и обсудить идеи".

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