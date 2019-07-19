Ученые Гентского университета в Бельгии пришли к выводу, что территориальность у древних охотников-собирателей, живших в условиях меняющегося климата, привела к появлению новых метательных и других приспособлений. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В результате потепления, которое происходило со скоростью от 1,5 до двух градусов Цельсия в столетие, древние люди, жившие в Европе в эпоху мезолита (6-11 тысяч лет назад), вынуждены были столкнуться с повышением уровня моря, усилением засух, изменениями растительного покрова, миграцией животных и лесными пожарами. Исследователи изучили, как эти факторы повлияли на использование и дизайн наконечников стрел, миниатюрных каменных орудий - микролитов - и других инструментов.

Результаты анализа продемонстрировали, что изменение их формы было сложнее, чем считалось ранее. При этом различные модификации орудий труда могли сосуществовать в одно и то же время у разных групп людей, живущих вдоль берега Северного моря. Поскольку уровень Мирового океана повысился, бывшие обитатели бассейна моря вынуждены были переселиться в новые районы, где возросшая конкуренция за ресурсы могла усилить территориальность. Специфическая форма артефактов могла стать отличительным признаком принадлежности к той или иной культуре.

Изменения формы микролитов также, по-видимому, связаны с короткими (от одного до двух столетий), но резкими климатическими событиями. Треугольные микролиты появились после внезапного похолодания в раннем мезолите, связанного с эрозией и лесными пожарами. Через тысячу лет аналогичное событие совпало с появлением маленьких ножей и ретушированных микролитов, а наконечники стрел в форме трапеции заменили более старые микролиты во время похолодания и засухи еще через тысячу лет.

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