https://news.day.az/unusual/1139689.html Щенок, не умеющий пить воду, стал звездой Интернета - ВИДЕО
Щенок, не умеющий пить воду, стал звездой Интернета - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видеоролик с щенком, который пьет воду очень своеобразным способом. На самом деле у песика просто ничего не получается, но он очень старается понять, как же пить воду правильно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ролик с милым щенком появился на YouTube-канале The Internet's Janitor.
На кадрах хозяин собаки демонстрирует залитую водой кухню. Далее он наполняет поилку водой и ставит ее на мокрый пол - спустя несколько секунд становится понятно, почему видео называется "Если мой пес прольет хоть каплю, видео закончится".
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