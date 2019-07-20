В Сети набирает популярность видеоролик с щенком, который пьет воду очень своеобразным способом. На самом деле у песика просто ничего не получается, но он очень старается понять, как же пить воду правильно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик с милым щенком появился на YouTube-канале The Internet's Janitor.

На кадрах хозяин собаки демонстрирует залитую водой кухню. Далее он наполняет поилку водой и ставит ее на мокрый пол - спустя несколько секунд становится понятно, почему видео называется "Если мой пес прольет хоть каплю, видео закончится".

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