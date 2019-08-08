Ученые-востоковеды уже много лет ломают голову над одной и той же загадкой. Им так и не удалось выяснить, как именно египетский Сфинкс лишился своего носа.

Эту статую считают одним из главных символов Египта. Огромная скульптура охраняет вход в пирамиды, где покоятся великие правители. Раньше у Сфинкса был нос, борода и статуи между лап. Если с последними все понятно: их было легко разрушить и замести песком, то исчезновение носа по-прежнему остается загадкой. Есть несколько версий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, самая популярная гипотеза гласит, что во всем виновен Наполеон Бонапарт. Легенда гласит, что во время египетского похода французской армии он приказал своим солдатам тренировать стрелковые навыки, целясь в нос огромной скульптуры. Конечно, они послушали своего полководца, и так Сфинкс лишился носа. Однако, на одной из гравюр 18 века скульптура уже изображена без носа, поэтому эту версию ставят под сомнение.



Другая легенда гласит, что статую повредили другие захватчики. Еще до Наполеона Египет пытались завоевать много раз. Поэтому, страна часто была втянута в вооруженные конфликты. В 13-14 веке на Египет напали мамлюки, которые уже тогда имели огнестрельное оружие. Они действительно могли обстрелять Сфинкса и лишить его носа.



Арабские историки выдвинули еще одну версию: часть статуи отбил всего один человек - религиозный фанатик Мухаммед Саим аль-Дахр. В 1378 году его возмутило, что жители долины Нила поклоняются Сфинксу и приносят ему дары. Он решил отомстить статуе и сломать нос.