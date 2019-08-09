Ученые Университета Джона Хопкинса предположили, что темная материя могла существовать в виде неизвестных частиц за доли секунды до Большого взрыва. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению исследователей, гипотеза может объяснить сам механизм Большого взрыва. Согласно общепринятой модели, в первые 10 в минус 36-й степени секунды существования Вселенной произошла инфляция, то есть экспоненциальное расширение пространства. Однако в новой работе предполагается, что Большим взрывом следует называть условия, существующие в конце инфляции.

Если считать, что темная материя была создана после Большого взрыва, то физики давно бы обнаружили ее в ходе экспериментов с ускорителями элементарных частиц. Вместо этого темная материя могла бы существовать в виде скалярных частиц с нулевым спином, которые в большом количестве появились во время инфляции. Их присутствие можно обнаружить с помощью астрономических наблюдений.

До сих пор неизвестно, что представляет собой темная материя, и это является одной из главных нерешенных задач современной физики. Считается, что она может включать в себя трудно обнаруживаемые объекты из обычного вещества, а также не открытые элементарные частицы. В последнем случае темная материя взаимодействует с обычным барионным веществом только через гравитационные силы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!