Один из крупнейших в мире игроков на рынке товаров для дома, IKEA, объявила о планах активнее развивать направление "умных" устройств. Для этого будет сформировано отдельное бизнес-подразделение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первые "умные" гаджеты под шведским брендом появились в продаже ещё в 2012-м - это были управляемые удалённо осветительные приборы и продукты с интегрированными беспроводными зарядниками. А в этом году в продажу поступили смарт-колонки линейки Symfonisk, разработанные совместно с Sonos.

Как пишет TechCrunch, у IKEA есть амбиции не только быть производителем подключённых гаджетов, но и разрабатывать собственную программную экосистему "умного дома". Центром этой экосистемы должно стать приложение Home.