Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.

На опубликованном ролике видно, как комета направляется прямо к звезде, которую ученые прикрыли диском, чтобы уменьшить ее яркость, где она поглощается солнечной атмосферой, передает Day.Az со ссылкой на argumentiru.com.

Это небесное тело принадлежит к семейству околосолнечных комет Крейца. Считается, что они являются частями одной большой кометы, которая разрушилась несколько столетий назад. Теперь некоторые из них часто поглощаются Солнцем, но большинство слишком маленькие, чтобы их можно было наблюдать. Однако на этот раз космический объект был от 10 до 50 метров в диаметре.

Также, помимо кометы, на видео можно заметить Венеру, которая находится чуть выше Солнца, и Марс - слева от второй планеты нашей Солнечной системы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!