Жительница индонезийского города Южная Джакарта пожаловалась на термитов, которые испортили ее заначку в десять миллионов рупий (почти 240 тысяч манатов).

На ее публикацию в Twitter обратила внимание газета The Jakarta Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я откладывала деньги не для того, чтобы их съели термиты. Какой кошмар, - сетовала 23-летняя Путри Баддин (Putri Buddin), сопроводив пост фотографией. - Подскажите, если купюры так повреждены, их можно обменять в банке?" Публикация собрала тысячи ретвитов и сотни комментариев.

Девушка рассказала, что собирала деньги для бабушки. "Я дала бабушке около трех миллионов рупий, но она не захотела их брать, - объяснила Баддин журналистам. - Тогда я положила их в шкафчик и сказала, что, если ей понадобятся деньги, она в любой момент может их взять".

Вместо того чтобы воспользоваться заначкой, бабушка подкладывала купюры, и в результате сумма возросла до десяти миллионов рупий. "Я не знала об этом. Я совсем забыла о спрятанных деньгах", - подчеркнула индонезийка. Когда бабушка скончалась, Баддин заглянула в шкафчик и нашла там два пакета с банкнотами, которые были повреждены термитами.

Паразиты съели значительную сумму денег, оставив 5,4 миллиона рупий. Девушка обратилась в местный банк, где ей смогли обменять только миллион рупий (около 913 тысяч рублей). "Они могут поменять купюру, если она повреждена не более чем на 33 процента", - отметила Баддин.

В середине июля сообщалось, что жительница Южной Кореи по ошибке измельчила 11 банкнот по 50 тысяч вон (29,8 тысячи рублей по текущему курсу) в офисном шредере, однако сумела их восстановить и обменять в банке. Упорство женщины восхитило ее начальника, в качестве поощрения он угостил ее обедом.

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