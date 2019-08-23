Хозяйка маленького скакуна 19 августа запечатлела забавную погоню, устроенную коровами за странным зверем, имевшим некотороое сходство с ними, по полю в Иркутской области. Коровы, по всей видимости первый раз увидевшие пони, решили поближе познакомиться с необычным зверем. Но скакун не подпустил к себе бурёнок и устроил забавный забег по полю. Впрочем некоторые интернет-пользователи посчитали, что маленький конь имел неосторожность нарушить границу коров и они решили проучить наглеца, щипавшего их траву, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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