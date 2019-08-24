На параде в 1927 году произошел скандальный случай, который получил широкую огласку общественности. Один из охранников Сталина подошел к нему, произнес несколько слов и ударил вождя.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Назначение охранником

Во время празднования годовщины революции был принято решение усилить охрану вождя. Для этого отбирали курсантов из академии имени Фрунзе. Начальник учреждения Роберт Эйдеман занимался этим лично. Всего нужно было выбрать троих служащих, одним из которых стал Яков Охотников.

Военный не был новичком. К тому моменту он успел пройти Гражданскую войну, участвовал в боевых действиях в Бессарабии и руководил 45-ой дивизией. Охотников относил себя к оппозиции и этой деятельности он отдавал немало сил. За это несколько раз был подвергнут партийному взысканию.

Инцидент

Изначально военный не планировал совершать диверсии в отношении вождя, но в тот день все пошло не по плану. Охранники опоздали на парад, поэтому часовой не хотел их пускать. Тогда между людьми разгорелся конфликт, Охотников и еще двое бойцов сломали калитку и прорвались на трибуну. Он подошел к Сталину со словами "Мы вас охранять пришли, а вы?" и ударил вождя по голове. Конфликт удалось разрешить лишь только после того, как другой охранник достал оружие.

Последствия

Тогда Охотникову покровительствовали Тухачевский, Якир и Эйдеман. Они должны были наказать своего подопечного, но из-за того, что власть Сталина была не такой широкой как в 30-е годы, военному удалось избежать наказания. Его не исключили и оставили в академии.

В течение нескольких лет карьера Охотникова продолжала складываться нормально. Он начал заниматься проектированием: сначала замещал руководителей, а потом и сам стал главой одного из институтов. В 1932 году его исключили из партии, а через год арестовали. Однако и тогда он не получил высшей меры наказания: его отправили в Магадан. Лишь в 1937 году его снова арестовали и обвинили в подготовке убийства Ворошилова и Сталина, а затем последовала казнь. Реабилитировали его лишь в 1958 году.

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