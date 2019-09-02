Ученые прогнозируют магнитную бурю в конце сентября. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, говорится в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.

Также отмечается, что утром в понедельник произошла магнитная буря уровня G1 - слабая.

Как напоминают ученые, магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей.



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