Никому не хочется стареть, видеть морщинки на лице, растянутую дряблую кожу, седые волосы и иметь проблемы со здоровьем. Но увы, время непреклонно. Оно летит так быстро, что мы не замечаем, как пролетает один год за другим. Чтобы продлить молодость, нужно следовать простым правилам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Вода

Сейчас распространено мнение, что каждому нужно выпивать не менее двух литров воды в день. Это не совсем верно. Вода, конечно, очень важна для организма, но заставлять себя пить не нужно. Не зря человек чувствует жажду в определенное время. Так организм дает сигнал. Нормальное суточное количество воды для каждого индивидуально. Рассчитывается оно так: 30 грамм воды на килограмм веса.

2. Диета

Также и с питанием. Не нужно придерживаться какой-то определенной диеты и исключать определенные продукты из своего рациона. Нужно руководствоваться чувством голода - это организм сигнализирует о потребности в энергии. Кушать нужно дробно и маленькими порциями. Переедать - вредно. Терпеть голод тоже нельзя. Сочетайте жиры, углеводы и белки по правилу ладони.

3. Физические нагрузки

Для профилактики остеохондроза, остеопороза и ряда других старческих заболеваний важно ежедневно выполнять физические упражнения. Достаточно часа для того, чтобы чувствовать себя лучше и немного отодвинуть старость. Старайтесь больше ходить пешком или ездить на велосипеде, а не передвигаться на автомобиле. Также полезны плаванье и танцы.

4. Гимнастика

Помимо бега, пеших прогулок или тренировок в зале, выполняйте упражнения на растяжку. Это убережет вас от атрофии мышц. Мышечный корсет держит позвоночник, если мышцы будут в тонусе, то осанка и состояние костей будут в норме. Это предотвратит перемещение органов в брюшной полости, сдавливание сосудов и отмирание тканей. У вас сохранится сила в руках и ногах, а подъем по лестнице не станет проблемой в пожилом возрасте.

5. Чтение

Для человека важна молодость не только физическая, а и интеллектуальная. Чтобы не потерять рассудок и память, тренируйте свой мозг. Читайте книги, решайте кроссворды или задачки на логику, изучайте новые науки и языки, смотрите познавательные передачи, а не комедийные сериалы. Когда идете домой или в магазин, выбирайте новый путь, старайтесь регулярно выбираться на природу и путешествовать.

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