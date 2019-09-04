Все вы не раз встречали статьи или даже целые книжки с правилами жизни: как добиться успеха, как получить уважение окружающих, как стать счастливым и т.п. Однако такие правила есть не только у людей, но и у котов. Да-да, а вы что думали? Как, по-вашему, эти существа завоевали весь мир и подчинили себе людей? Перед вами список правил от настоящего кота.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Не обращай внимания на всякие досадные мелочи: всегда можно поймать другую мышь.

Научись зарываться в диван. Так можно решить практически любую проблему.

Занимайся йогой, раздвигай границы возможного.

Будь открытым, иди на диалог. Если считаешь, что тебе дают мало еды, прямо так и скажи, не держи в себе. Ежедневно находи время, чтобы побыть наедине с собой. Всегда смотри дальше, так ты достигнешь большего. Будь приветлив и доброжелателен к окружающим, так ты сможешь завести новых друзей. Чаще общайся с близкими, научись слушать, даже если не понимаешь того, что тебе говорят. Не расстраивайся и не отвечай агрессией, если пес тебя как бы "не замечает". Просто научись делать так, чтобы он тебя реально не замечал. Не зацикливайся на рациональном, иногда нужно просто действовать. Будь милым. Фотогеничность - ничто, обаяние - всё. Смотри на вещи с разных точек зрения. Ты удивишься, когда посмотришь на привычное с другой стороны. Спи как можно больше. Здоровый сон - как минимум 15 часов в сутки. И последнее. Всегда будь уверенным в себе, люди это любят.

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