https://news.day.az/unusual/1153058.html 15 правил жизни настоящего кота - ФОТО
15 правил жизни настоящего кота - ФОТО
Все вы не раз встречали статьи или даже целые книжки с правилами жизни: как добиться успеха, как получить уважение окружающих, как стать счастливым и т.п. Однако такие правила есть не только у людей, но и у котов. Да-да, а вы что думали? Как, по-вашему, эти существа завоевали весь мир и подчинили себе людей? Перед вами список правил от настоящего кота.
Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.
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