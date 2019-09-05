https://news.day.az/unusual/1153325.html Впечатляющую битву кота и змеи сняли на камеры - ВИДЕО
Впечатляющую битву кота и змеи сняли на камеры - ВИДЕО
Очевидцы сняли на видео битву кота со змеей в городе Большой Камень в Приморье, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Как пишет портал Prim News, рептилия пыталась атаковать рыжего кота, но усатый смог расправиться с ней, захватив ее немного ниже головы.
Пушистый хищник не отступился и одержал победу, после чего унес добычу в зубах.
По мнению пользователей, это мог быть ядовитый щитомордник. Однако остальная часть зрителей предположила, что, скорее всего, это безобидный полоз.
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