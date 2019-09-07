Диетологи считают, что желающим похудеть не стоит укладываться спать с пустым желудком. Кроме того, вечерние перекусы пойдут на пользу и диабетикам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Зарубежные диетологи считают, что перекус продуктами с высоким содержанием белка и низким содержанием жира перед сном поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи, а также будет способствовать похудению.

"Закуска должна быть полна белка. Допускаются полезные жиры и "правильные" углеводы. Продукты, которые соответствуют этим критериям, помогут ограничить выбросы глюкозы в крови в течение ночи и поддерживать более низкий уровень глюкозы в крови утром", - отметили специалисты.

Они порекомендовали устроить поздно вечером перекус яйцом вкрутую.

Также подойдут орешки (миндаль и грецкий орех - в небольшом количестве), греческий йогурт без сахара и овощи - помидоры, огурцы, морковка.

Кроме того, стремящимся похудеть диетологи посоветовали съесть вечером мясной или рыбный стейк (весом менее 80 граммов) с овощами.

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