В наши дни принято с ностальгией вспоминать времена Советского Союза, когда все было якобы бесплатным. Между тем норме отчуждения прибавочной стоимости, практиковавшейся в первой социалистической стране в мире, позавидовал бы любой капиталист.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Образование на прусский лад

Нередко можно встретить утверждения, что в СССР было лучшее образование в мире. Это не так. Оно было максимально адаптированным к условиям административно-плановой системы. Причем в основе как школьного, так и высшего образования лежали прусские принципы конца XIX века, доведенные до абсолюта Сталиным.

Кстати, во времена Сталина образование было платным - с 1940 по 1954 годы. Это касалось обучения в 8-10 классах средней школы, в техникумах и вузах. За старшие классы школы в год нужно было платить 150 рублей, в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик - 200 рублей. Средняя ежемесячная зарплата в 1940 году составляла 331 рубль, в 1945 - 434 рубля. А вот ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) давали образование и профессию бесплатно - стране были нужны рабочие руки. Причем сюда был принудительный набор, призыв от 800 тыс. до 1 млн в возрасте 14-17 лет человек ежегодно, согласно Указу "О государственных трудовых резервах СССР". После окончания ФЗО выпускники были обязаны отработать на производстве 4 года. Для многих платное обучение стало барьером, ограничившим образование семью классами, а селяне вовсе лишались перспектив - в колхозах работали не за деньги, а за трудодни.

Платное обучение отменили Постановлением Совета Министров СССР "Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР" только в 1956 году. К этому времени количество выпускников 8-10 классов средних школ, техникумов и вузов в Советском Союзе сократилось почти вдвое.

В позднем СССР все было несколько лучше. Но и здесь действовала система квот, по которым поступали в вузы и ССУЗы в первую очередь "целевики" - то есть направленные на обучение от колхозов и предприятий с тем, что выпускник потом вернется и отработает определенное количество лет. Часто обучение оплачивала направившая организация. Свободного устройства на работу с дипломом о среднем техническом или высшем образовании не было, действовала система распределения, когда государство решало, куда направить выпускника.

Для остальной массы школьников и студентов, точнее, для их родителей, учеба была бесплатной только по названию. Во-первых, государство ограничивало заработную плату, как и возможность подработки (чтобы устроиться на дополнительные 0,5 ставки на собственное предприятие, было необходимо подать письменное заявление в профком и партком и получить одобрение этих инстанций). Во-вторых, налоги достигали 40-45% от заработной платы, включая "добровольные" сборы на Красный Крест, ДОСААФ или иные цели. Финансист и экономист Андрей Мовчан считает, что к восьмидесятым годам граждане СССР были фактически разорены. Неуклонно снижалась производительность труда советских граждан, что также не способствовало процветанию экономики. С 1951 по 1960 год производительность росла в среднем на 7,3% в год, а в следующем десятилетии - на 5,6%. К 1975 году производительность труда выросла на 6%, но страна скатилась с третьей позиции в мире по этому показателю на шестую. На образование в СССР шло в среднем 7,5% всех госрасходов.

Медицина - для всех, но не для каждого

В Советском Союзе наблюдалась серьезная диспропорция в доступе граждан к медицинским услугам. И дело даже не в том, что партийно-хозяйственный аппарат имел более качественное медобслуживание, чем "классы-гегемоны" - рабочие и крестьяне. Очень сильно разнился уровень в зависимости от места проживания. Даже если не брать во внимание столичные города, областные центры были обеспечены лучше, чем районные, те, в свою очередь, превосходили по медобслуживанию обыкновенные населенные пункты, а деревни и села могли обслуживаться лишь фельдшерско-акушерскими пунктами, по одному на 10-15 сел. И это при том, что по финансированию здравоохранение занимало промежуточное место между просвещением и наукой, на медицину с 1966 по 1970 годы шло 6,3% госрасходов ежегодно, говорят данные ЦСУ, - это пик финансирования. После 1971 года расходы на здравоохранение, как и на образование, неуклонно снижались. В среднем медицина обходилась госбюджету в 4,9% расходов. Андрей Мовчан уверен, что нынешняя медицина на порядок лучше, чем в 1990 году. В СССР новые технологии в здравоохранении с трудом пробивали себе дорогу. Так, курганскому хирургу Илизарову пришлось потратить немало сил для внедрения своей методики сращивания костей, а лазерная микрохирургия глаза по методу Федорова стала возможной только после краха Советского Союза.

Бесплатность медуслуг была весьма условной. Балом правил "блат" - знакомства и связи, позволявшие получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства. Подарки и подношения врачам, медсестрам и техническому персоналу были в порядке вещей, хотя непосредственно деньгами мало кто брал - при всеобщем товарном дефиците деньги были практически не нужны. А вот сами дефицитные товары - другое дело!

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