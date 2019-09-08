Некоторые "опытные" водители советуют добавлять в бензин технический ацетон для экономии топлива и увеличения работоспособности автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В соцсетях ходит интересный слух, что добавленный в бензобак ацетон увеличит октановое число бензина, уменьшит его детонацию при работе, сможет увеличить мощность силовой установки и удалить скопившеюся в баке воду.

Насколько правдивы советы от народных умельцев, можно только гадать. Стоит помнить, что многие советы "знающих" людей могут быть опасными или бесполезными. Добавленный в бак ацетон практически моментально разъест резиновую и пластиковую фурнитуру топливной системы, тем самым навредит двигателю.

Расход топлива автомобиля не уменьшить простым добавлением растворителя. На него оказывает влияние слишком много факторов, таких как: езда в городе или по трассе, качество бензина и т.д.

Наличие воды в бензобаке практически нормальное явление, которое представляет собой конденсат, который не смешивается с топливом. Удалить воду можно спецсредствами, которые бы вступили в контакт с водой и затем испарились. Ацетон никак не поможет в этом деле.

Стоит отметить, что советы "знатоков" о добавлении растворителя в бензобак можно смело считать бесполезными и крайне опасными для работы автомобиля.

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