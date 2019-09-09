Фотограф из Бельгии Сандра Хельсохт (Sandra Helsocht) специализируется на съемке детей и животных. Она работает с естественным светом и создает на снимках мягкую уютную атмосферу. Однажды ей пришла идея сфотографировать собак в винтажных автомобилях. Она нашла людей, у которых имеется и то, и другое. Так появился красивый и стильный фотопроект. Предлагаем вам взглянуть на то, как собаки органично смотрятся рядом с раритетными машинами. Лучше всяких моделей!

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

В 2015 году Сандра придумала и запустила проект "Собаки и их поездки" ("Dogs and their Rides Project").

"Мне в голову пришла безумная идея", - рассказывает Сандра, - А что, если бы клиенты разрешили своему любимому питомцу попозировать в их винтажных автомобилях?"

Хозяева с энтузиазмом восприняли эту задумку фотографа, а собаки оказались настоящими профессиональными моделями!

Навстречу приключениям

Французский бульдог в кузове пикапа

Овчарка села за руль

В предвкушении поездки

Мопс готов к путешествию

Машина под надежной охраной

"Вас подбросить?"

Навстречу ветру

Нашел себе местечко

Мопс, который охраняет жука

Дождливая поездка

Удобное место

К походу готов!

Французская элегантность в американской классике

Щенок лабрадудля отправляется в путь

"А мы быстро поедем?"

Увезет хозяйку на край света

Выбрал себе авто по душе

Мечтатель

Готов к самым экстремальным условиям

По сей день эта замечательная серия фотографий продолжает пополняться новыми снимками. Согласитесь, собаки очень стильно смотрятся на фоне раритетных автомобилей своих хозяев!

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!