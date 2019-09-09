Идеальное сочетание: собаки и винтажные авто - ФОТО
Фотограф из Бельгии Сандра Хельсохт (Sandra Helsocht) специализируется на съемке детей и животных. Она работает с естественным светом и создает на снимках мягкую уютную атмосферу. Однажды ей пришла идея сфотографировать собак в винтажных автомобилях. Она нашла людей, у которых имеется и то, и другое. Так появился красивый и стильный фотопроект. Предлагаем вам взглянуть на то, как собаки органично смотрятся рядом с раритетными машинами. Лучше всяких моделей!
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
В 2015 году Сандра придумала и запустила проект "Собаки и их поездки" ("Dogs and their Rides Project").
"Мне в голову пришла безумная идея", - рассказывает Сандра, - А что, если бы клиенты разрешили своему любимому питомцу попозировать в их винтажных автомобилях?"
Хозяева с энтузиазмом восприняли эту задумку фотографа, а собаки оказались настоящими профессиональными моделями!
Навстречу приключениям
Французский бульдог в кузове пикапа
Овчарка села за руль
В предвкушении поездки
Мопс готов к путешествию
Машина под надежной охраной
"Вас подбросить?"
Навстречу ветру
Нашел себе местечко
Мопс, который охраняет жука
Дождливая поездка
Удобное место
К походу готов!
Французская элегантность в американской классике
Щенок лабрадудля отправляется в путь
"А мы быстро поедем?"
Увезет хозяйку на край света
Выбрал себе авто по душе
Мечтатель
Готов к самым экстремальным условиям
По сей день эта замечательная серия фотографий продолжает пополняться новыми снимками. Согласитесь, собаки очень стильно смотрятся на фоне раритетных автомобилей своих хозяев!
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