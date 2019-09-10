Гость на свадьбе друга встретил своего двойника - ВИДЕО
Когда Азли Йозоф из Малайзии отправился на свадьбу к своему другу, он и не думал, что с ним может произойти что-то необычное, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Однако, в какой-то момент мужчина заметил среди гостей свою точную копию - незнакомец ещё и одет был похоже, что только усиливало сходство. Остальные приглашённые тоже обратили внимание на Азли и его двойника, и это странное и забавное совпадение вызвало немало смеха.
Друзья Азли рассказали, что он вовсе не является родственником своего двойника и никогда не встречал его раньше. На одной и той же свадьбе они очутились потому, что наш главный герой дружит с женихом с детства, а его близнец является коллегой жениха по работе. К сожалению, двойникам не удалось как следует пообщаться на празднике, но приятели пообещали, что обязательно устроят встречу двух настолько похожих людей.
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