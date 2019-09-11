Женственность, рок, винтаж - такими словами можно охарактеризовать итальянский ювелирный бренд Borgioni. Его изделия - это настоящие произведения искусства, которые можно носить как украшения. Нежные цветы и брутальные черепа, геометрические узоры из бриллиантов и замысловатые золотые кружева - философия бренда совмещает в себе несколько несочетаемых, на первый взгляд, граней.

Emporium дарит уникальную возможность ознакомиться с украшениями Borgioni! 12 сентября в магазине состоится презентация эксклюзивной, лимитированной коллекции бренда, после которой, всего несколько дней можно будет не только увидеть их, но и приобрести, получив возможность создать с ними свой собственный, неповторимый стиль.

Бренд создан двумя женщинами, большими поклонницами ювелирных изделий - матерью и дочерью Рондой и Тиффани Бартолаччи. Назвали они бренд в честь бабушки, которая была знатоком драгоценных украшений и привила любовь к ним последующим поколениям своей семьи. Женщины создают украшения, которые в первую очередь захотелось бы носить им самим, и потому их изделия можно надевать и с каждодневным деловым образом, и с длинным вечерним платьем.

Возможно, с этим и связан бешеный успех бренда, у которого немало поклонников среди знаменитостей: Хайди Клум, Брэд Питт, Стивен Тайлер и многие другие.

Для подробной информации о мероприятии: тел: +99450 2835000,

пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, Emporium, 1-й этаж.

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