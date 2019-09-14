В пятницу, которая выпала на 13-е число месяца, все кажется страшнее, чем обычно. Но вот только есть фильмы, которым не нужно добавлять мистики. Они и так держат в жутком напряжении, разгоняют мурашки на коже и заставляют ладони усиленно потеть.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, зрители надолго запомнят мистический вечер пятницы 13-го сентября, посмотрев самые леденящие душу хорроры.

Шесть демонов Эмили Роуз

Классика фильмов-ужасов и один из самых ярких хорроров об экзорцизме. Картина рассказывает о том, как в 70-х инсценированное католической церковью изгнание дьявола из молодой девушки закончилось ее гибелью. Священника-экзорциста обвинили в убийстве. Теперь он сам решает найти демона, убившего Эмили. Особенно пугает, что лента основана на реальных событиях.

Мама

Один из самых ярких эмоциональных хорроров последних лет. Картина "Мама" расскажет о двух маленьких девочках, найденных в заброшенной лесной хижине. Их отдают опекунам, но оказывается они вовсе не одиноки. У них есть мать, которая приходит из тьмы...

Искатели могил

Эта картина напугала фанатов фильмов-ужасов своей реалистичностью. Зрители видят, что подобное может произойти на самом деле. Герои фильма оказываются запертыми в психиатрической больнице. Дожить до утра в месте, где каждый больной борется со своими "призраками", будет непросто.

Зеркала

Жуткий фильм заставил зрителей бояться зеркал в своих домах. Картина расскажет об отчаявшемся мужчине, которому пришлось работать ночным сторожем в выгоревшем универмаге. Он начинает замечать страшные образы в зеркалах, украшающих его стены.

Мертвая тишина

Куклы, кажется, пугают зрителей не хуже клоунов. Жуткий фильм "Мертвая тишина" становится кукольным театром в мире хорроров. Мужчину подозревают в гибели его жены. Герой знает, что он убийство не совершал, и пытается сам раскрыть дело. И начинает он с куклы-чревовещателя, полученной незадолго до смерти супруги...

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!