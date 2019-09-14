От первого приема пищи зависит наше настроение на весь день, поэтому так важно начать утро с полноценного завтрака. Нутрициологи рекомендуют выбирать продукты, богатые питательными веществами - такими как магний, клетчатка, калий и кальций; а также избегать продуктов с большим содержанием сахара. Сбалансированный завтрак, содержащий не менее 300-350 калорий, улучшает общее состояние здоровья и заряжает энергией на весь день. Отдайте предпочтение несладким молочным продуктам, цельнозерновой каше, овощам и фруктам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Список самых полезных продуктов для завтрака

Овсяная каша является одним из лучших вариантов завтрака. Цельнозерновая овсяная крупа наполнена клетчаткой, растительным белком, витаминами группы B и минералами, включая железо, кальций и магний. Овсяная каша уменьшает риск сердечных заболеваний, благодаря бета-глюкану, который нормализует уровень холестерина.

Яйца полны витаминами A, D и B12. Два больших яйца содержат более 50% необходимой ежедневной дозы холина, который положительно влияет на память и настроение. В одном яйце содержится около 8 граммов белка, который необходим практически для всего в нашем теле: кожи, крови и костей. Яйца прекрасно сочетаются с цельнозерновым тостом и помидором, а также с брокколи и грибами. Приготовление такого завтрака не займет много времени, а польза от него колоссальная.

Семена являются одной из лучших добавок к завтраку. Кунжут, чиа, лен, тыквенные семечки включают в себя кладезь полезных веществ. Цинк, магний, железо и кальций, что содержатся в семенах, помогут повысить иммунитет, а растворимая клетчатка нормализует уровень холестерина.

Несладкий греческий йогурт полон белка и полезных пробиотиков, которые улучшают метаболизм.

Бананы благодаря фолиевой кислоте и витамину B6 помогают выработать серотонин и улучшить настроение. Для того, чтобы получился полноценный завтрак, рекомендуем добавить в овсяную кашу банан и ложку семян чиа.

Черный чай или кофе содержат антиоксиданты и кофеин, которые снижают вес. Важно не добавлять сахар в напитки.

Обезжиренный латте - это хороший завтрак, когда нет времени на готовку. Большой стакан напитка насчитывает около 13 граммов белка, а также содержит кальций и калий благодаря большому количеству молока.

Цельнозерновой тост обеспечивает организм антиоксидантами. Также он богат минералами, такими как кальций, магний, цинк и железо. Кроме того, витамин B дает организму необходимую энергию.

Авокадо содержит полезные для сердца жиры, воду и пищевые волокна. Такое сочетание надолго дает чувство сытости.

Орехи и ореховое масло богаты ненасыщенными жирами, полезными для сердца, а также уменьшают риск хронических заболеваний.

Ягоды защищают кровеносные сосуды и повышают циркуляцию крови. Всего одна чашка черники содержит около 9 граммов клетчатки и 50% от рекомендуемой дневной нормы витамина C.

Сладкий картофель полон бета-каротина, который имеет очень важное значение для иммунитета. Один средний батат обеспечивает почти 400% ежедневной нормы витамина А.

Частично обезжиренный сыр содержит большое количество белка. Помимо этого, молочные продукты богаты кальцием, калием и магнием, которые уменьшают вздутие живота и нормализуют кровяное давление.

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