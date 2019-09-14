Биологи из США и Китая утверждают, что до сих пор от внимания учёных ускользало массовое вымирание, которое входит в первую тройку произошедших за последние полмиллиарда лет. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Historical Biology, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Жизнь на Земле зародилась как минимум 3,8 миллиарда лет назад, а возможно, и раньше. Но только последний 541 миллион лет существуют организмы с твёрдым скелетом (включая раковины, панцири и так далее). Эту "эпоху твёрдости и несгибаемости" палеонтологи называют фанерозойским эоном, или фанерозоем.

За полмиллиарда с лишним лет биосфера неоднократно меняла облик. Палеонтологи насчитывают в фанерозое пять общепризнанных массовых вымираний, почти каждое из которых отмечает конец геологического периода: ордовикского (444 миллиона лет назад), пермского (252 миллиона лет назад), триасового (201 миллион лет назад) и мелового (66 миллион лет назад). Из этой схемы выбивается только позднедевонское вымирание (372 миллиона лет назад), пик которого не пришёлся на самый конец девонского периода (359 миллионов лет назад).

Необходимо сделать два замечания. Во-первых, в фанерозое истекли уже 11 геологических периодов, а массовыми вымираниями закончились только пять, даже принимая в расчёт девонский. Кардинальная смена облика жизни в результате такого катаклизма - отличная причина заявить о конце одного периода и начале другого, но, откровенно говоря, столь масштабные метаморфозы для смены периодов не обязательны.

Во-вторых, датировка вымирания с точностью до миллиона лет - это условность. Например, Великое вымирание - это смена меловой флоры и фауны на палеогеновую. Оно включает вытеснение голосеменных растений цветковыми, "уход со сцены" динозавров и катастрофическое изменение морской фауны. Между тем эти три процесса имели разную продолжительность и разные пиковые периоды.

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Так, цветковые стали преобладающей флорой уже 100 миллионов лет назад. Динозавры постепенно вымирали в течение многих миллионов лет, и к моменту падения знаменитого астероида 66 миллионов лет назад на Земле оставались лишь считанные виды. А вот вымирание в морях действительно было молниеносным по геологическим меркам: оно заняло сотни или даже десятки тысяч лет.

Несмотря на то, что хронологические рамки массовых вымираний несколько размыты, а споры об их причинах не утихают, само наличие в фанерозое именно пяти (не больше и не меньше) подобных катастроф является для специалистов общим местом.

Правда, некоторые исследователи заявляют, что прямо сейчас происходит шестое вымирание, и виной тому - человек разумный и его не слишком разумное поведение. Однако эта точка зрения остаётся предметом дискуссий.

Излияние огромного количества лавы могло вызвать изменение климата, которое и привело к вымиранию видов.

Фото Pixabay.

Между тем Майкл Рампино (Michael Rampino) и Шу-Чжун Шэнь (Shu-Zhong Shen) из Нанкинского университета, можно сказать, покусились на святое. Они заявили о том, что было ещё одно массовое вымирание, причём оно входит в тройку самых-самых. Примечательно, что при этом авторы опирались на анализ научных работ предшественников.

Так, они отследили динамику исчезновения родов морских обитателей. Заслуженное первое место заняла катастрофа в конце пермского периода, когда исчезло 57-58% родов. На втором месте оказалось вымирание в конце ордовикского периода (43-49% родов).

А вот на третьем месте неожиданно оказался конец гваделупского отдела (Guadalupian) пермского периода (260 миллионов лет назад). Тогда вымерло 36-47% родов.

Палеонтологи проанализировали ещё несколько показателей той далёкой эпохи, опираясь на научную литературу. Это подтвердило гипотезу, что речь идёт о новом массовом вымирании, третьем по масштабу после двух вышеназванных.

Авторы также выдвинули гипотезу о причинах столь драматических событий. По их мысли, дело в том, что именно в это время (и это подтверждено независимыми исследованиями) произошло масштабное извержение вулкана Эмэйшань, располагавшегося на территории современного Китая. При этом огромные территории были залиты лавой, из которой образовались Эмэйшаньские траппы (Emeishan Traps).

"Массивные извержения, такие как это, выделяют большое количество парниковых газов, особенно углекислого газа и метана, которые вызывают серьёзное глобальное потепление, [характеризующееся] тёплыми океанами с низким содержанием кислорода, что не способствует [процветанию] морской жизни", - объясняет Рампино.

Любопытно, что и величайшее вымирание фанерозоя в конце пермского периода сопровождалось (и, возможно, было вызвано) катастрофическими вулканическими извержениями. Впрочем, в истории Земли такие геологические катаклизмы случались неоднократно, и почему-то они не провоцировали массовых вымираний. Причины подобных перестроек биосферы, повторим, вызывают среди специалистов ожесточённые споры.

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