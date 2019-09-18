Самой большой угрозой в мире болезней являются бактерии, устойчивые к антибиотикам. Болезни, которые вызывают такие штаммы, не способно излечить ни одно существующее лекарство. За последние пять лет количество бактерий, резистентных к антибиотикам, выросло вдвое. Ученые зовут их супербактериями.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Увеличение количества супербактерий удалось зафиксировать, когда исследователи наблюдали за дельфинами. Морские млекопитающие стали намного чаще заражаться неизлечимыми болезнями. Ученые уверены, дельфины - идеальный индикатор того, что происходит среди других морских обитателей.

Супербактерии, таким образом, чаще обитают в морской рыбе. Эту самую рыбу сырой кладут в блюда японской кухни, например, в крайне популярные в России суши. Заражение супербактериями представляет опасность еще из-за сложности разработки новых антибиотиков против них. За последние 10 лет ученые не представили ни одной новинки в мире лекарств против бактерий.

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