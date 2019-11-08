В основном все предпочитают покупать продукты в супермаркете, нежели на рынке, поскольку это быстро и удобно. Однако, не все товары, лежащие на полках магазинов, полезны и качественны. В данной статье Вы узнаете, какие продукты лучше покупать на рынке и почему, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Измельченные специи

Молотый чеснок, перец, паприку и другие специи мы привыкли покупать в готовой упаковке, поскольку это действительно удобно. К сожалению, недобросовестные производители добавляют в пакетики со специями дешевые добавки и вредные консерванты, которые не только могут испортить вкус Вашего блюда, но и негативно сказаться на Вашем здоровье. Поэтому специи рекомендуется покупать на рынке на развес или же в специализированных магазинах.

2. Замороженные овощи и ягоды

Чаще всего, в упаковках с овощами или ягодами, больше льда и воды, нежели самого продукта. Для более длительного хранения, их могут подвергать неоднократной заморозке. В результате овощи и ягоды теряют часть водорастворимых витаминов, таких как: С, Р и витамины группы В. Поэтому рекомендуется покупать свежие продукты на рынке и самостоятельно их замораживать. Это избавит Вас не только от риска купить некачественный продукт, но и убережет Ваш бюджет от лишних затрат.

3. Орехи

Дело в том, что из-за большого срока хранения в супермаркетах орехи могут стоять достаточно долго. Тем не менее, такие орехи уже будут не свежими и не полезными. В процессе "старения" орехов (особенно грецких, кедровых и пекана), а также под влиянием света и тепла, происходит окисление содержащихся в них жиров. Вкус таких орехов становится горьким, а испорченный жир вырабатывает канцерогенные вещества, причиняющие вред Вашему здоровью. Поэтому орехи также рекомендуется покупать на рынках или в специализированных магазинах.

4. Готовая еда

Сюда относятся куры-гриль, овощи, рыба, салаты и так далее. Храниться готовая еда долго не может. К сожалению, она не всегда раскупается в первые дни, что создает для Вас большой риск купить несвежий товар. Кроме того, в салатах могут использоваться испорченные овощи и просроченный майонез, а в курице - протухший маринад. Поэтому лучше прибегнуть к самостоятельной готовке или же поесть в хорошем ресторане.

5. Крупы и макароны на развес

В мешках и пластмассовых контейнерах с макаронами и крупами помимо пыли и мелкого мусора, очень часто заводятся пищевая моль, жуки и другие насекомые. Зараженные продукты становятся опасными для употребления. Лучший способ не допустить этого - покупать макароны и крупы в готовой упаковке.

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