Сегодня путешествие на более-менее приличное расстояние невозможно вообразить без самолета. Перелет уже сам по себе становится приключением, и, конечно, за воздушными судами невероятно интересно наблюдать, хотя жители деревень и городов, расположенных рядом с аэропортом, поспорят с этим фактом. Многие аэропорты для "самолетных" фанатов обустраивают специальные споты, откуда можно наблюдать за взлетом и посадкой с максимально близкого расстояния, пока самолет не скрылся за облаками. Рамблер выяснил, почему воздушные суда летают так высоко, передает Day.Az.

Самолет не сможет взлететь без воздуха. У поверхности земли оптимальные условия для запуска двигателей и создания необходимой подъемной силы. Однако тот же воздух оказывает серьезное лобовое сопротивление. На высокой скорости - 800-950 км/ч - самолет меньше зависит от плотности воздуха и может лететь на высоте 10 километров. Перелеты на низкой высоте экономически нецелесообразны, так будет тратиться больше топлива на преодоление сопротивления воздуха. Но и на высоте 12-15 километров пассажирские самолеты не летают, иначе им пришлось бы развивать сверхзвуковую скорость.

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