Гороскоп сегодня мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Возможны резкие перепады настроения; бурные, но быстропроходящие выяснения отношений и желание быть в центре событий. Совет любителям экстрима и острых ощущений: не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день для вас ярким и запоминающимся.

Овен

Сегодня Овна способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Овна. Звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Телец

Сегодня Телец рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Телец сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Близнецы

Сегодня практически в любых делах Близнецами будет двигать здоровый азарт! При этом им не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Близнецов будет выражаться в их желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Близнецов во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше их результаты, а значит, и шансы стать первыми!

Рак

Сегодня события дня вполне способны поставить Рака в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Рак сегодня ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Рака просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Рака на высоте, делая его невероятно проницательным.

Лев

Сегодня день склоняет Льва попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Льва есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Лев одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Лев может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Дева

Сегодня у Девы могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ей будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Деву может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Дева все-таки возьмется, способны валиться у нее из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Деве не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ей стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Весы

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Весов! Фортуна повернется к ним своим улыбчивым лицом, так что Весам стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Весам повезет в любви или они получат деньги, на которые не рассчитывали, а может быть, их порадуют какие-то хорошие новости. Если же Весы собираются осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, им для этого не найти.

Скорпион

Сегодня переполнить чашу терпения Скорпиона будет не сложно - она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Скорпион и внимания бы не обратил, сегодня способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Скорпиона не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Скорпиона безмятежностью.

Стрелец

Сегодня окружающим трудно ожидать от Стрельца логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Стрелец будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Стрельцу стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Козерог

Сегодня Козерог может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Козерог будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Козерог сегодня удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!

Водолей

Сегодня отличительной чертой гороскопа Водолея является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Водолею выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Водолею сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться ими манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Рыб попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную им роль. Или же поделятся с ними слухами и догадками для того, чтобы они разнесли эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.